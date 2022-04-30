Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что освобождение по-русски – это массовые уничтожения. Ведь путинская армия оставляет после себя только развалины.

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"Освободить мир от Запада" – Россия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем,

– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

Министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично заявил, что война в Украине "способствует процессу освобождения мира от неоколониального гнета Запада, замешанного на расизме и комплексе исключительности". Об этом политик сказал в интервью китайским СМИ.

Лавров считает, что Запад якобы "мешает ходу истории".

Последние новости о войне в Украине

В Харькове россияне нанесли удар по больнице и жилым домам. В постройках возникли пожары. Пока известно об одном пострадавшем мужчине.

В Попасной враг обстрелял два эвакуационных автобуса. Пока связи с водителями нет. Поэтому неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие.

В Генштабе сообщили, что на утро 30 апреля россиянам не удается пойти в наступление. Все их попытки разбить позиции Вооруженных Сил Украины бесполезны.

Сейчас горячими точками являются Донбасс, Запорожье и район возле Изюма. Там держат активные боевые деяния.

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