Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.
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"Нормальный министр иностранных дел себе бы никогда такого не позволил. То есть мы имеем дело с сумасшедшим стадом, демонстрирующим полную неадекватность", – отметил правозащитник.
В России ненавидят Зеленского
По словам Фейгина, российские власти очень раздражает то, что Зеленский, как Верховный главнокомандующий, продолжает сопротивляться оккупантам и объединил вокруг себя большое количество иностранных лидеров.
Это, вероятно, их очень сильно злит. Они (представители властей России – 24 канал) ненавидят Зеленского. Если бы они смогли, то уже точно его убили бы.
Как рассказал Фейгин, большинство предыдущих "успехов" России было связано со слабостью тех, кто им противостоял. Однако в случае с Украиной ситуация сложилась совсем по-другому.
"Это их очень раздражает, потому что они ставят себя выше, а его (Зеленского – 24 канал) воспринимают как актера", – добавил правозащитник.
Заявление Лаврова о Зеленском: что известно
- Сергей Лавров дал интервью итальянскому телеканалу Mediaset, в котором много говорил о войне России против Украины.
- Во время разговора министр иностранных дел России заявил, что "самые яростные антисемиты, как правило, евреи". Также Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".
- Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на подобные высказывания. Представители страны вызвали посла России и требуют от Москвы извинений.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Лаврова. Он отметил, что таким образом Россия пытается объяснить свою чушь о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.
- Официальный Берлин считает заявления российского министра иностранных дел настолько абсурдными, что их даже не стоит комментировать.
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