В Германии президент Франции встретится с канцлером Олафом Шольцом. Встреча запланирована на 18:00 по французскому времени.

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Детали встречи политиков

По данным DPA , этим визитом Макрон хочет показать, что очень ценит отношения с Германией. Важными темами переговоров станут:

война в Украине,

европейский суверенитет,

оборона,

энергоснабжение,

отношения со странами Балтики,

политика Европейского Союза по отношению к Китаю.

Обратите внимание! В Париже 7 мая прошла инаугурация новоизбранного президента Макрона. Во время своей речи политик вспомнил о войне на Украине. Он подчеркнул, что будет работать для ее остановки и поможет победить демократию и мужество.

Макрон уже поговорил с Путиным: что известно

До своего переизбрания Макрон ежедневно говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому политика активно критиковали, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже поставил французского президента в один ряд с Адольфом Гитлером, Иосифом Сталиным и Полом Потом. Сам Макрон говорил, что о такой коммуникации с главой Кремля его просил украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, политик отмечал, что Франция не воюет с Россией.

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Когда же появилась информация о зверствах российской армии в Буче, французский президент перестал созваниваться с российским коллегой. В общей сложности они не общались около 2 месяцев.

После переизбрания Макрон сначала позвонил Зеленскому, а уже через несколько дней – Путину . Тогда он говорил с агрессором около 2 часов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Макрона не вести переговоры с Россией на ее условиях. Кроме того, он посоветовал президенту воздержаться от каких-либо контактов с Кремлем .

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