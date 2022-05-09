В Германии президент Франции встретится с канцлером Олафом Шольцом. Встреча запланирована на 18:00 по французскому времени.
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Детали встречи политиков
По данным DPA , этим визитом Макрон хочет показать, что очень ценит отношения с Германией. Важными темами переговоров станут:
- война в Украине,
- европейский суверенитет,
- оборона,
- энергоснабжение,
- отношения со странами Балтики,
- политика Европейского Союза по отношению к Китаю.
Макрон уже поговорил с Путиным: что известно
До своего переизбрания Макрон ежедневно говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому политика активно критиковали, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже поставил французского президента в один ряд с Адольфом Гитлером, Иосифом Сталиным и Полом Потом. Сам Макрон говорил, что о такой коммуникации с главой Кремля его просил украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, политик отмечал, что Франция не воюет с Россией.
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Когда же появилась информация о зверствах российской армии в Буче, французский президент перестал созваниваться с российским коллегой. В общей сложности они не общались около 2 месяцев.
После переизбрания Макрон сначала позвонил Зеленскому, а уже через несколько дней – Путину . Тогда он говорил с агрессором около 2 часов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Макрона не вести переговоры с Россией на ее условиях. Кроме того, он посоветовал президенту воздержаться от каких-либо контактов с Кремлем .
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