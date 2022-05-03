Инициатором разговора является Макрон

С начала войны в Украине французский президент отличился частыми звонками главе Кремля. После вступления на вторую каденцию Макрон снова решил позвонить Путину.

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Кстати, последний раз президенты говорили еще 29 марта. Инициатором нового разговора стал Макрон. В Елисейском дворце подчеркнули, что глава государства поговорит с Путиным после звонка Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новоназначенный президент поговорил с Зеленским

Украинскому главе государства Макрон звонил еще несколько дней назад – 30 апреля. Он пообещал Зеленскому:

активизировать военную и гуманитарную помощь;

содействовать в сборе доказательств преступлений русской армии. Займется этим миссия французских экспертов;

Также президенты обсудили взаимодействие на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

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