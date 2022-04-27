Эммануэль Макрон официально объявлен президентом Франции по результатам выборов. Такое решение огласил президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.

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Как прошли выборы

Как сообщил Фабиус, на 48 участках наблюдатели обнаружили нарушения, поэтому 20 594 голоса было отменено. Это примерно 0,06% общего количества.

В общей сложности на выборы зарегистрировалось 48 752 339 французов. На участки произвести волеизъявление пришли 35 096 478 граждан. 2 333 904 бюллетеня были пустыми.

За Макрона проголосовали 18 768 639 французов (58,55%), а Ле Пен получила 13 288 686 голосов (41,45%).

Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство поданных голосов, Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Республики,

– заявил Фабиус.

Второй срок президентства Макрона начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

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