Ініціатором розмови є Макрон

З початку війни в Україні французький президент відзначився частими дзвінками до очільника Кремля. Після вступу на другу каденцію Макрон знову вирішив подзвонити Путіну.

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До речі, востаннє президенти говорили ще 29 березня. Ініціатором нової розмови став Макрон. У Єлисейському палаці наголосили, що глава держави поговорить з Путіним після дзвінка Президенту України Володимиру Зеленському.

Новопризначений президент поговорив з Зеленським

До українського глави держави Макрон дзвонив ще кілька днів тому – 30 квітня. Він пообіцяв Зеленському:

активізувати військову та гуманітарну допомогу;

сприяти у зборі доказів злочинів російської армії. Займатиметься цим місія французьких експертів.

Також президенти обговорили взаємодію на шляху України до членства в Європейському Союзі.

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