Ініціатором розмови є Макрон
З початку війни в Україні французький президент відзначився частими дзвінками до очільника Кремля. Після вступу на другу каденцію Макрон знову вирішив подзвонити Путіну.
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До речі, востаннє президенти говорили ще 29 березня. Ініціатором нової розмови став Макрон. У Єлисейському палаці наголосили, що глава держави поговорить з Путіним після дзвінка Президенту України Володимиру Зеленському.
Новопризначений президент поговорив з Зеленським
До українського глави держави Макрон дзвонив ще кілька днів тому – 30 квітня. Він пообіцяв Зеленському:
- активізувати військову та гуманітарну допомогу;
- сприяти у зборі доказів злочинів російської армії. Займатиметься цим місія французьких експертів.
Також президенти обговорили взаємодію на шляху України до членства в Європейському Союзі.
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