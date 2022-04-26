Після перемоги Макрон може стати "сильнішим гравцем" у питанні протистояння Європи з Росією. Про це в ефірі 24 каналу розповів політик та екснардеп Андрій Шкіль.

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Курс Європи працюватиме на Україну, – Шкіль

"Макрон залишиться на боці Європи і Франції. Підтримка України буде потужнішою, більшою, ніж була раніше", – припустив Андрій Шкіль.

Проте відповідну підтримку Макрон оголосить не надто швидко, адже є ще так званий третій тур – вибори до парламенту Франції влітку, зауважив політик. Це буде ще один важливий іспит для політичної сили Еммануеля Макрона.

"Зараз курс Європи і Франції працюватиме на Україну", – зазначив Андрій Шкіль.

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