После победы Макрон может стать "сильнейшим игроком" по вопросу противостояния Европы с Россией. Об этом в эфире 24 канала рассказал политик и экс-нардеп Андрей Шкиль.

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Курс Европы будет работать на Украину, – Шкиль

"Макрон останется на стороне Европы и Франции. Поддержка Украины будет мощнее, больше, чем была раньше", – предположил Андрей Шкиль.

Однако соответствующую поддержку Макрон объявит не слишком быстро, ведь есть так называемый третий тур – выборы в парламент Франции летом, отметил политик. Это будет еще один важный экзамен для политической силы Эммануэля Макрона.

"Сейчас курс Европы и Франции будет работать в Украине", – отметил Андрей Шкиль.

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