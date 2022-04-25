Об этом рассказал кандидат политических наук Максим Соколов в эфире 24 канала.
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По его словам, во время предвыборной кампании Ле Пен пришлось говорить в телевизионных эфирах, что она не поддерживает эту войну, то есть максимально дистанцироваться от политики Владимира Путина.
В то же время Макрон и другие кандидаты напоминали ей о связях с главой Кремля. В частности, распространяли в СМИ фотографии встречи Ле Пен и Путина в России в марте 2017 года. Все это ей только вредило.
Все упомянули о кредите, который она брала в чешском банке от россиян на выборы 2014 года. Поэтому и Макрону, и Ле Пен эта война помешала однозначно.
Что известно о выборах во Франции
- Во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам, победу одержал Макрон, набрав 58,55% (18 779 809 голосов). Результат Ле Пен – 41,45% или 13 297 728 голосов.
- Марин Ле Пен обратилась к своим поклонникам и признала поражение на выборах.
- Европейские лидеры поздравили Макрона с победой на президентских выборах. В частности, это сделал и Владимир Зеленский.
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