Об этом рассказал кандидат политических наук Максим Соколов в эфире 24 канала.

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По его словам, во время предвыборной кампании Ле Пен пришлось говорить в телевизионных эфирах, что она не поддерживает эту войну, то есть максимально дистанцироваться от политики Владимира Путина.

В то же время Макрон и другие кандидаты напоминали ей о связях с главой Кремля. В частности, распространяли в СМИ фотографии встречи Ле Пен и Путина в России в марте 2017 года. Все это ей только вредило.

Все упомянули о кредите, который она брала в чешском банке от россиян на выборы 2014 года. Поэтому и Макрону, и Ле Пен эта война помешала однозначно. Максим Соколов Кандидат политических наук

Что известно о выборах во Франции

Во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам, победу одержал Макрон, набрав 58,55% (18 779 809 голосов). Результат Ле Пен – 41,45% или 13 297 728 голосов.

Марин Ле Пен обратилась к своим поклонникам и признала поражение на выборах.

Европейские лидеры поздравили Макрона с победой на президентских выборах. В частности, это сделал и Владимир Зеленский.

Макрон победил на выборах во Франции: смотрите видео