Соответствующую информацию политик обнародовал в твиттере вечером 24 апреля. Это произошло после обнародования данных экзитполов.
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Зеленский поздравил Макрона с победой
Поздравляю президента Франции и настоящего друга Эммануэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа,
– написал Зеленский.
Президент Украины добавил, что он ценит поддержку Франции и убежден, что страны шагают вместе к новым общим победам.
"В сильную и объединенную Европу!", – заверил Владимир Зеленский.
Макрон во второй раз стал президентом Франции: сосчитали почти 100% голосов
По состоянию на 01:14, 25 апреля по Киеву во Франции перечислили почти 100% голосов избирателей. Согласно результатам, нынешний президент Франции Эммануэль Макрон побеждает свою конкурентку Марин Ле Пен. В частности, в МИД сообщили, что:
- Макрон получил 57,4% голосов;
- Ле Пен – 42,6%.
Результаты голосования 96% избирателей / Скриншот 24 канала с сайта МИД Франции
Кстати, Марин Ле Пен известна своими связями с Россией. В частности, политик и экснардеп Андрей Шкиль рассказывал, что в случае выигрыша она не сможет оставаться белой пророссийской вороной в Евросоюзе.
Следует вспомнить, что Марин Ле Пен опровергла оккупации Крыма россиянами. На эти слова Владимир Зеленский ответил, что Ле Пен когда-то признает, что ошиблась.
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