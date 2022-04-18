После этого она не станет европейским деятелем. Об этом в эфире 24 канала сказал политик и экс-нардеп Андрей Шкиль.
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По его словам, она точно будет токсична для Европы, но тем не менее, будет вести свою политику. Примером является антиукраинский Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии.
Это будет такая "орбанизация" Франции и ощутимая проблема не только для Украины, но и для мира,
– сказал Шкиль.
Дело в том, что Франция может накладывать вето на поставку вооружений. Тогда Украина потеряет очень многое, это будет болезненно.
Ле Пен и ее скандальные заявления
- Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.
- Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России".
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