Ле Пен заявила, что в войне она – на стороне Украины, ведь является поклонницей суверенитета. Однако политик также – давняя поклонница Владимира Путина и получает партийные ссуды от российских банков.

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Нужно будет дипломатично, когда закончится война (в Украине – 24 канал), когда будет подписан мирный договор, попытаться избежать этой связи, которая рискует стать для нас самой большой опасностью XXI века,

– заявила Ле Пен.

Ле Пен заявила, что будет опасно разрешить России и Китаю создать альянс и позволить им стать первым военным государством мира.

Ле Пен и ее скандальные заявления

Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.

Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма якобы "сами захотели присоединиться к России".

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