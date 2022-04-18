Ле Пен заявила, що у війні вона – на боці України, адже є прихильницею суверенітету. Однак політикиня також є давньою шанувальницею Володимира Путіна й отримує партійні позики від російських банків.

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Потрібно буде дипломатично, коли закінчиться війна (в Україні – 24 канал), коли буде підписаний мирний договір, намагатися уникнути цього зв’язку, який ризикує стати для нас найбільшою небезпекою XXI століття,

– заявила Ле Пен.

Ле Пен заявила, що буде небезпечно дозволити Росії та Китаю створити альянс та дозволити їм стати першою військовою державою світу.

Ле Пен та її скандальні заяви

Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.

Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".

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