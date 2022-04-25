Відповідну інформацію політик оприлюднив у твітері ввечері 24 квітня. Це трапилось після оприлюднення даних екзитполів.

Читайте також Макрон виграє президентські вибори у Франції – дані екзитполів

Зеленський привітав Макрона з перемогою

Вітаю президента Франції та справжнього друга Еммануеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу,

– написав Зеленський.

Президент Україна додав, що він цінує підтримку Франції і переконаний, що країни крокують разом до нових спільних перемог.

"До сильної та об'єднаної Європи!", – запевнив Володимир Зеленський.

Макрон вдруге став президентом Франції: порахували майже 100% голосів

Станом на 01:14 25 квітня за Києвом у Франції перерахували майже 100% голосів виборців. Згідно з результатами, нинішній президент Франції Еммануель Макрон значно перемагає свою конкурентку Марін Ле Пен. Зокрема у МЗС повідомили, що:

Макрон отримав 57,4% голосів;

Ле Пен – 42,6%.



Результати голосування 96% виборців / Скриншот 24 каналу з сайту МЗС Франції

До речі, Марін Ле Пен відома своїми зв'язками з Росією. Зокрема політик та екснардеп Андрій Шкіль розповідав, що у випадку виграшу вона не зможе залишатися білою проросійською вороною у Євросоюзі.

Варто згадати, що Марін Ле Пен заперечила окупації Криму росіянами. На ці слова Володимир Зеленський відповів, що Ле Пен колись визнає, що помилилася.

Дивіться відео – Франція вийде з НАТО у випадку перемоги Ле Пен: відео