На думку президента України, політикиня колись все ж зможе потрапити на нашу територію. Проте їй потрібно буде переосмислити деякі речі.

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Одразу згадав і стосунки з Макроном

Про це Володимир Зеленський говорив у ефірі одного з найбільших телеканалів Франції. Він наголосив, що можливість Ле Пен в'їжджати в Україну передусім залежить від її принципів.

Якщо кандидатка визнає, що вона помилялася, наша ситуація може змінитися. Наші стосунки можуть змінитися,

– сказав наш президент.

Окрім цього, він говорив і про стосунки нашої держави з Францією. Глава України акцентував, що теперішньому президенту цієї країни Емануелю Макрону теж слід визначитись. Мовляв, варто обирати – бізнес і гроші чи боротьба за свободу й права людини.

Адже зараз триває війна, тому вибір необхідно робити. Проте Зеленський підкреслив і те, що стосунки Франції та України зараз є теплими.

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