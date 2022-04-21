По мнению президента Украины, политик когда-нибудь все же сможет попасть на нашу территорию. Однако ей нужно будет переосмыслить некоторые вещи.
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Сразу вспомнил и отношения с Макроном
Об этом Владимир Зеленский говорил в эфире одного из самых больших телеканалов Франции. Он подчеркнул, что возможность Ле Пен въезжать в Украину, прежде всего, зависит от ее принципов.
Если кандидат признает, что она ошибалась, наша ситуация может измениться. Наши отношения могут измениться,
– сказал наш президент.
Кроме того, он говорил и об отношениях нашего государства с Францией. Глава Украины акцентировал, что нынешнему президенту этой страны Эмануэлю Макрону тоже следует определиться. Мол, стоит выбирать – бизнес и деньги или борьба за свободу и права человека.
Ведь сейчас идет война, поэтому выбор необходимо делать. Однако Зеленский подчеркнул и то, что отношения Франции и Украины сейчас теплые.
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