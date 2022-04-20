Но последствия будут не столь критическими, как о них говорят. Об этом в эфире 24 канала рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

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"Она (Ле Пен – 24 канал) неприятна, но не это катастрофа", – считает он.

Яковина объяснил, почему так считает. Если Марин Ле Пен будет выгодно сотрудничать с кремлевским диктатором Путиным – она будет так и делать.

Если ей будет выгодно дружить с американцами и ненавидеть Путина, она так и будет делать. Ле Пен циничный политик и ей важнее удержать власть,

– добавил журналист.

Ле Пен и его скандальные заявления