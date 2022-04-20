Але наслідки будуть не настільки критичні, як про них говорять. Про це в ефірі 24 каналу розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

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"Вона (Ле Пен – 24 канал) неприємна, але не це катастрофа", – вважає він.

Яковина пояснив, чому так вважає. Якщо Марін Ле Пен буде вигідно співпрацювати з кремлівський диктатором Путіним – вона так і робитиме.

Якщо ж їй буде вигідно дружити з американцями і ненавидіти Путіна, вона так і буде робити. Ле Пен цинічний політик і їй найважливіше утримати владу,

– додав журналіст.

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