Згідно 3 соціологічних досліджень, найкращий результат у Еммануеля Макрона.

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Опитування Ipsos продемонструвало, що Макрон набирає 56,5% голосів, опитування Opinionway – 56%, Ifop – 55%.

Якщо порівнювати з останніми результатами, то це на один процентний пункт більше. А також на три процентних пункти більше в порівнянні з середнім показником 5 опитувань перед першим туром.

Другий тур виборів у Франції має відбутися 24 квітня 2022 року.

Що відомо про перший тур

У першому ж Макрон здобув перемогу. Він набрав понад 27,6% голосів виборців. Водночас Марін Ле Пен – понад 23,41%.

Голова партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон замикає трійку лідерів із 21,95% голосів. Інші кандидати мають на своєму рахунку менш як 7,05%.

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