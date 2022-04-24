Владимиру Путину, несмотря на все старания, не удалось посадить свою соратницу в кресло президента Франции. Эммануэль Макрон одержал уверенную победу во втором туре выборов.

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Ле Пен признала поражение

Как показали данные экзитпола, за Макрона свои голоса отдали почти 60% избирателей. Марин Ле Пен обратилась к своим поклонникам и признала поражение на выборах. Финансирование из России и дружба с Путиным не помогли ей стать президентом, так что у российского диктатора не будет на одного сторонника больше среди европейских лидеров.

Обращение Ле Пен

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