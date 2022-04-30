Во время телефонного разговора президент Франции пообещал активизировать предоставление военной и гуманитарной помощи Киеву.

Важно Франция предложила Украине поддержку в расследовании военных преступлений России

Украинский президент со своей стороны поблагодарил Макрона за уже присланные 615 тонн материалов.

Какую еще помощь пообещал Макрон

Помимо продолжения военной и гуманитарной помощи, Эммануэль Макрон пообещал, что миссия французских экспертов будет способствовать сбору доказательств для борьбы с безнаказанностью и разрешит работу международного правосудия относительно совершенных преступлений.

Франция осудила зверства России

Ранее Франция осудила зверства российских солдат в украинских городах и заявила, что будет поддерживать расследование для обеспечения справедливости.

Жертвы в Краматорске, Буче, Мариуполе и Харькове – в наших мыслях. По всей Украине мы будем поддерживать расследование, чтобы обеспечить справедливость,

– подчеркнул Макрон.

Президент Франции констатировал, что Россия совершает преступление против мирного населения, у которого нет оружия.

Интересно! Эмануэль Макрон с начала полномасштабного вторжения России в Украину часто звонил Владимиру Путину. Макрон оправдался, что происходило это якобы по просьбе президента Зеленского. С начала своего переизбрания в должности президента Макрон общался только с Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Напомним, что во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам, победу одержал Макрон, набрав 58,55% (18 779 809 голосов). Результат Ле Пен – 41,45% или 13 297 728 голосов.

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