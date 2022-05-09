В разговоре он призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях. Также Джонсон советовал Макрону воздержаться от любых контактов со страной-агрессором.

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Джонсон призвал Макрона воздержаться от любых контактов с Россией

Премьер-министр позвонил Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах в президенты Франции.

Во время разговора лидеры обязались активизировать англо-французские отношения, работая вместе для решения общих проблем, в частности стоимость жизни, угрозы со стороны автократических государств и глобальная энергетическая безопасность.

Поговорили и об Украине. Так, премьер-министр и президент Макрон осудили смертельную глупость Путина. Они также согласились теснее координировать вопросы долгосрочной безопасности и экономической поддержки Украины, а также мер по изоляции России.

Визит Джонсона в Киев

Премьер-министр Великобритании сообщил о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился уверенностью в том, что Украина победит, поддержана должным уровнем оборонительной военной помощи.

Он призвал не вести какие-либо переговоры с Россией на условиях Кремля. Впрочем, подчеркнул, что это решение за украинским правительством.

О чем еще говорили

Также Борис Джонсон и Эммануэль Макрон обсудили рост цен на энергоносители и пищевые продукты из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Еще они договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.

Лидеры с нетерпением ждали повторной беседы с G7 в ближайшие дни и согласились оставаться в тесном контакте.

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