В разговоре он призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях. Также Джонсон советовал Макрону воздержаться от любых контактов со страной-агрессором.
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Джонсон призвал Макрона воздержаться от любых контактов с Россией
Премьер-министр позвонил Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах в президенты Франции.
Во время разговора лидеры обязались активизировать англо-французские отношения, работая вместе для решения общих проблем, в частности стоимость жизни, угрозы со стороны автократических государств и глобальная энергетическая безопасность.
Поговорили и об Украине. Так, премьер-министр и президент Макрон осудили смертельную глупость Путина. Они также согласились теснее координировать вопросы долгосрочной безопасности и экономической поддержки Украины, а также мер по изоляции России.
Визит Джонсона в Киев
Премьер-министр Великобритании сообщил о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился уверенностью в том, что Украина победит, поддержана должным уровнем оборонительной военной помощи.
Он призвал не вести какие-либо переговоры с Россией на условиях Кремля. Впрочем, подчеркнул, что это решение за украинским правительством.
О чем еще говорили
Также Борис Джонсон и Эммануэль Макрон обсудили рост цен на энергоносители и пищевые продукты из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Еще они договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.
Лидеры с нетерпением ждали повторной беседы с G7 в ближайшие дни и согласились оставаться в тесном контакте.
Последние заявления Британии и Франции по Украине: коротко
- 3 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон во второй раз с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, приехал в Киев. В этот раз он выступил в Верховной Раде и заявил, что Украина победит и будет свободна.
- Во время выступления он пообещал Украине оружие. Именно в это время Россия выпустила по Украине 15 ракет.
- В то же время 3 мая переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон два часа по телефону говорил с Путиным.
- 5 мая Франция согласилась выделить дополнительные 300 миллионов долларов Украине. Так, общая помощь достигла 2 миллиардов долларов.
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