Депутаты встретили Джонсона аплодисментами

О выступлении Джонсона в Верховной Раде сообщили несколько нардепов, среди которых и Ярослав Железняк. По словам Железняка, Джонсон объявил о новом оружии и средствах защиты на 3 миллиарда фунтов.

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Во время выступления, как рассказал Железняк, Джонсон прокомментировал санкции в отношении России. Британский премьер признал, что санкции не были введены вовремя и сказал, что "мы коллективно ошиблись".

О выступлении Джонсона в Раде сообщил и журналист Сергей Лещенко. Он заявил, что нардепы встретили Джонсона аплодисментами с украинскими и британскими флагами в руках.

Нардепы встретили Джонсона аплодисментами – видео из Рады

В Раде впервые выступил Зеленский

Депутат Ярослав Железняк также сообщил, что в Верховную Раду пришел президент Владимир Зеленский. Глава государства пришел в Раду впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский впервые после вторжения России 24 февраля появился в Раде

Помощь Украине от Великобритании

Британский премьер в апреле совершил необъявленный визит в Киев, где встретился с президентом Зеленским. После встречи Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине.

Впоследствии Джонсон пообещал, что Великобритания направит в Украину больше артиллерийского вооружения. Он заявлял, что ожидает на Донбассе "артиллерийский конфликт".

Известно, что Великобритания согласилась предоставить Украине 120 бронированных машин, 80 из которых защищены мобильными машинами ("Mastiff", "Husky" и "Wolfhound"). Также британцы проводят обучение украинских военных в Польше.

В конце апреля Джонсон и Зеленский договорились о поставках Украине тяжелого вооружения. Важно отметить, что британский премьер не против, если Украина будет использовать предоставленное оружие против целей на территории России.

Следует сказать, что Великобритания помогает не только украинской армии, но и экономике. Соединенное Королевство отменило все пошлины на товары, которые поступают из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

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