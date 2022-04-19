Дополнительное вооружение предоставят Украине из-за начала новой фазы войны в Украине. Речь идет о битве за Донбасс.
Заметьте Германия исчерпала свои запасы оружия, но продолжит оказывать помощь Украине, – Шольц
Джонсон говорит об артиллерийском конфликте
Борис Джонсон убежден, что новая фаза войны станет именно артиллерийским конфликтом. Именно поэтому Украине необходимо больше артиллерии.
Это станет артиллерийским конфликтом, им (Украине, – 24 канал) нужна поддержка с большим количеством артиллерии. Это то, что мы им предоставим в дополнение ко многим другим формам поддержки,
– заявил Джонсон.
То есть помощь Лондона не ограничится артиллерией.
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