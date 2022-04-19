Додаткове озброєння нададуть Україні через початок нової фази війни в Україні. Мова йде про битву за Донбас.

Зауважте Німеччина вичерпала свої запаси зброї, але продовжить надавати допомогу Україні, – Шольц

Джонсон каже про артилерійський конфлікт

Борис Джонсон переконаний, що нова фаза війни стане саме артилерійським конфліктом. Саме тому Україні необхідно більше артилерії.

Це стане артилерійським конфліктом, їм (Україні, – 24 канал) потрібна підтримка з більшою кількістю артилерії. Це те, що ми їм надамо на додаток до багатьох інших форм підтримки,

– заявив Джонсон.

Тобто допомога Лондона не обмежиться артилерією.

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