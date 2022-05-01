Об этом он сообщил в ходе очередного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Он прошл 30 апреля.

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Великобритания будет способствовать поражению Путина

Джонсон рассказал, что разговаривал с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы ВСУ имело все необходимое оборудование для борьбы с российскими оккупантами.

Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина,

– заявил Джонсон.

Глава государства отметил, что обсуждал с премьером Британии поддержку Украины. Он рассказал Джонсону об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений. Также они подробно говорили о ситуации на Востоке, Юге и Мариуполе.

Кратко о поддержке Украины Великобританией

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи недавно заявил, что не видит проблемы, если ВСУ будут наносить удары с британского оружия по военным объектам на территории России.

Он считает это законным правом Украины во время войны. Ведь так можно уничтожить вражеские логистические линии, запасы боеприпасов и топлива.

Заявление Хиппи вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Однако Джонсон подтвердил, что Украина вправе защищаться таким образом.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что Путин обязательно должен ответить за свои поступки. Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение кремлевского диктатора.

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