В то же время Уоллес подчеркнул, что не располагает конкретной информацией об этом. Хотя заявление министра обороны разлетелось по миру после публикации в The Daily Mail. Там слова Уоллеса сначала подали как факт.

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Не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если он (Путин – 24 канал) собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян,

– подчеркнул министр.

Уоллес подчеркнул, что для этого Путин давно закладывал почву. Сейчас в Кремле предпринимаются жалкие попытки скрыть реальные потери.

Министр также отметил: массовая мобилизация свидетельствовала бы о "признании провала".

Еще раз подчеркнем: рассуждения о возможных словах Путина 9 мая – частное предположение Уоллеса, а не вывод из каких-либо разведывательных данных.

Данные британской разведки

В конце апреля разведка Великобритании сообщила, что Донбасс остается главным стратегическим направлением для российских оккупантов. Успех захватчиков – незначительный, а потери очень большие. Украинские защитники и защитницы оказывают врагу колоссальное сопротивление. По данным разведчиков, оккупанты на Востоке хотят окружить позиции украинских военных.

В Великобритании считают, что у Украины есть шансы выбить российских захватчиков с территорий, где война длится с 2014 года. Там украинские военные имеют существенное преимущество. Речь идет об уже установленных оборонных позициях. Донбасс для россиян является "чрезвычайно крепким орешком".

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