Водночас Воллес наголосив, що не має конкретної інформації про це. Хоча заява міністра оборони розлетілася світом після публікації у The Daily Mail. Там слова Воллеса спершу подали як факт.

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Не здивуюсь, хоча у мене немає інформації про це, якщо він (Путін – 24 канал) збирається оголосити 9 травня, що зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію росіян,

– наголосив міністр.

Воллес наголосив, що для цього Путін давно закладав підґрунтя. Наразі у Кремлі роблять жалюгідну спробу приховати реальні втрати.

Міністр також зауважив: масова мобілізація свідчила б про "визнання провалу".

Ще раз наголосимо: міркування про можливі слова Путіна 9 травня – приватне припущення Воллеса, а не висновок з якихось розвідувальних даних.

Дані британської розвідки

Наприкінці квітня розвідка Великої Британії повідомила, що Донбас залишається головним стратегічним напрямком для російських окупантів. Успіх загарбників – незначний, а втрати – дуже великі. Українські захисники та захисниці чинять ворогу колосальний опір. За даними розвідників, наразі окупанти на Сході хочуть оточити позиції українських військових.

У Великій Британії вважають, що Україна має шанси вибити російських загарбників з територій, де війна триває від 2014 року. Там українські військові мають суттєву перевагу. Мовиться про вже встановлені оборонні позиції. Донбас для росіян є "надзвичайно міцним горішком".

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