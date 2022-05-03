Джонсон заявил, что Россия совершила варварское нападение на свободу Украины. А сейчас ежедневно ракеты и бомбы дождем падают на головы невинных людей на Востоке и на юге Украины, передает 24 канал.

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Путин продолжает незаконную кампанию

Премьер-министр Британии подчеркнул, что Путин и дальше продолжает свою смехотворную незаконную кампанию против Украины, а его солдатам уже нет оправдания из-за того, что они делают.

Они совершают военные преступные, а зверства – растут. Хотя они оставили Бучу, Гостомель и Ирпень – мы все еще видим следы зверств. Мы делаем все, чтобы привлечь их к ответственности,

– добавил Джонсон.

Знал, что Кремль совершает большую ошибку

Во время выступления Джонсон сказал, что Украина победит и будет свободной. Эти слова нардепы ВР встретили громкими аплодисментами.

Он рассказал, что в 2021 году ему сказали, что есть очень много доказательств того, что Путин планирует нападение на Украину, ведь сотни БТГ были размещены вдоль границы с Украиной.

Я вспоминаю чувство ужаса и удивления одновременно, потому что я был в Киеве. Я встречался с вами перед войной, я стоял на Майдане и видел, как люди чествуют тех, кто погиб, защищая Украину от России,

– сказал Джонсон.

Политик вспомнил, как ходил по улицам украинской столицы, наблюдал за волей украинского народа и понимал, что Кремль допускает чрезвычайную и страшную ошибку.

"Кто имеет уши, тот слышит, кто имеет глаза, тот видит, что Украина будет бороться. Несмотря на то, что российская пропаганда говорила, что легко войдет на территорию Украины и что можно поделить Украину", – добавил премьер-министр Британии.

Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм

Джонсон сказал, что Украина доказала, что Россия, ее пропагандисты и военные эксперты были не правы, говоря, что Украина упадет.

Он вспомнил, как люди в селах тракторами захватывали российские танки, как пенсионеры выходили на дороги и в глаза говорили нападающим убираться из украинской земли, как люди изо дня в день даже на временно оккупированных территориях выходили на акции протеста.

Воины Украины дерутся, несмотря на количественное превосходство врага. Но на их стороне – мужество и преданность своей стране. Незыблемость и непреодолимость Путина развеяны как дым. В то время как крепость стоит ваша страна. Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм и разбилась,

– заявил Джонсон.

По его словам, любовь всех украинцев к своей стране останавливает танки, а это час славы Украины, которая будет в памяти следующих поколений и будет передаваться внукам и правнукам.

"Украинцы научили целый мир, что брутальная мощь агрессора ничего не может причинить народу, избравшему свободу. Украинцы своим упрямством и жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить нации, которая борется за свою независимость. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит", – подытожил политик.

Напомним, что о выступлении Джонсона в Верховной Раде сообщили несколько нардепов. По словам Ярослава Железняка, Джонсон объявил о новом оружии и средствах защиты на 3 миллиарда фунтов стерлингов.

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