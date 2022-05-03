Джонсон заявив, що Росія здійснила варварський напад на свободу України. А зараз щодня ракети та бомби дощем падають на голови безневинних людей на Сході та Півдні України, передає 24 канал.

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Путін продовжує незаконну кампанію

Прем'єр-міністр Британії наголосив, що Путін і далі продовжує свою сміхотворну незаконну кампанію проти України, а його солдатам вже нема виправдання через те, що вони роблять.

Вони скоюють воєнні злочинні, а їх звірства – зростають. Хоч вони залишили Бучу, Гостомель та Ірпінь – ми досі бачимо сліди звірств. Ми робимо все, щоб притягнути їх до відповідальності,

– додав Джонсон.

Знав, що Кремль припускається великої помилки

Під час виступ Джонсон сказав, що Україна переможе та буде вільна. Ці слова нардепи ВР зустріли гучними оплесками.

Він розповів, що у 2021 році йому сказали, що є дуже багато доказів того, що Путін планує напад на Україну, адже сотні БТГ було розміщено вздовж кордону з Україною.

Я пригадую почуття жаху і здивування одночасно, бо я був у Києві. Я зустрічався з вами перед війною, я стояв на Майдані і бачив, як люди вшановують тих, хто загинув боронячи Україну від Росії,

– сказав Джонсон.

Політик пригадав, як ходив вулицями української столиці, спостерігав за волею українського народу і розумів, що Кремль припускається надзвичайної і страшної помилки.

"Хто має вуха, той чує, хто має очі, той бачить, що Україна буде боротись. Попри те, що російська пропаганда казала, що легко ввійде на територію України, і що можна поділити Україну", – додав прем'єр-міністр Британії.

Путінська воєнна машина спіткнулась об український патріотизм

Джонсон сказав, що Україна довела, що Росія, її пропагандисти та військові експерти були не праві кажучи, що Україна впаде.

Він пригадав, як люди у селах тракторами захоплювали російські танки, як пенсіонери виходили на дороги та у вічі говорили нападникам забиратись геть з української землі, як люди із дня в день навіть на тимчасово окупованих територіях виходили на акції протесту.

Вояки України б’ються попри кількісну перевагу ворога. Але на їх боці – мужність та відданість своїй країні. Непорушність та нездоланність Путіна розвіяні як дим. Натомість як фортеця стоїть ваша країна. Путінська воєнна машина спіткнулась об український патріотизм і розбилась,

– заявив Джонсон.

За його словами, любов усіх українців до своєї країни зупиняє танки, а це – година слави України, яка буде у пам’яті наступних поколінь і передаватиметься внукам і правнукам.

"Українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, який обрав свободу. Українці своєю впертістю і жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити нації, яка бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе", – підсумував політик.

Нагадаємо, що про виступ Джонсона у Верховній Раді повідомили кілька нардепів. За словами Ярослава Железняка, Джонсон оголосив про нову зброю та засоби захисту на 3 мільярди фунтів стерлінгів.

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