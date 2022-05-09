У розмові він закликав не вести переговори з Росією на її умовах. Також Джонсон радив Макронові утриматися від будь-яких контактів із країною-агресоркою.

Читайте також Про санкції, війну та відбудову: Зеленський поспілкувався з Макроном, Джонсоном та Кассісом

Джонсон закликав Макрона утриматися від будь-яких контактів із Росією

Прем'єр-міністр зателефонував Еммануелю Макрону, щоб привітати його з нещодавньою перемогою на виборах у президенти Франції.

Під час розмови лідери зобов'язалися активізувати англо-французькі відносини, працюючи разом для розв'язання спільних проблем, зокрема вартість життя, загрози з боку автократичних держав та глобальну енергетичну безпеку.

Поговорили й про Україну. Так, прем'єр-міністр і президент Макрон засудили смертельну безглуздість Путіна. Вони також погодилися тісніше координувати питання щодо довгострокової безпеки та економічної підтримки України, а також заходів з ізоляції Росії.

Візит Джонсона до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив про свій візит до Києва минулого місяця та поділився переконанням у тому, що Україна переможе, підтримана належним рівнем оборонної військової допомоги.

Він закликав не вести будь-які переговори з Росією на умовах Кремля. Втім, підкреслив, що це рішення за українським урядом.

Про що ще говорили

Також Борис Джонсон та Еммануель Макрон обговорили зростання цін на енергоносії та харчові продукти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ще вони домовились працювати через G7, щоб пом'якшити наслідки російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.

Лідери з нетерпінням чекали на повторну бесіду з G7 найближчими днями й погодилися залишатися в тісному контакті.

Останні заяви Британії та Франції щодо України: коротко