Про розмову російського та французького президентів розповів у соцмережах журналіст телеканалу BFMTV Патрік Сос. Він зазначив: перемовини були дуже довгими і затягнулись до двох годин.

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Це перша розмова Путіна та Макрона за понад місяць

Раніше президент Франції часто зідзвонювався з главою держави-агресорки. Проте після 29 березня ці дзвінки припинились – саме тоді з'явилась інформація про звірства російських військових на Київщині і, зокрема, в Бучі.

Таким чином, переговори 3 травня стали першими за більш ніж місяць перерви та з того часу, як Макрона переобрали президентом Франції.

Російська сторона переказала свою версію розмови

Російські ЗМІ поспішили розповісти свою версію розмови глав держави. Написали те, що говорив Путін, який запевняв у "готовності Росії до діалогу" та "непоступливості Києва".

Перед цим Макрон зустрічався з Саркозі

Зазначимо, що видання Le Figaro повідомило, що вранці 3 травня у Єлисейському палаці Макрон прийняв колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Тема розмови залишається таємницею, адже представники з оточення обох політиків відмовились від коментарів.

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Позиція Еммануеля Макрона щодо війни в Україні: останні новини

Після своєї перемоги на виборах Еммануель Макрон спершу зателефонував президенту США Джо Байдену, а другим лідером країни, з яким він провів перемовини, став Володимир Зеленський.

Президент Франції пообіцяв активізувати військову та гуманітарну допомогу, яку офіційний Париж надає Україні.

Місія французьких експертів, запевнив Макрон, допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Раніше Макрон неодноразово звертався до Володимира Путіна з проханням дозволити евакуацію цивільного населення з "Азовсталі".

Також Франція повідомляла, що виступає на підтримку ембарго Євросоюзу на енергоносії, які постачає Росія.

В Офісі Президента України теж підтверджували значну допомогу Франції. Так радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що "Макрон робить багато, проте не все – публічно".

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