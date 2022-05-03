Кремль приміряє на себе роль Стародавнього Єгипту
Адже ідея тотальної держави, на вершині якої перебуває сонцеликий правитель-бог – стара, як цивілізація. Саме так виглядали перші відомі нам держави.
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Ідея про перевагу своєї нації чи культури над іншими – теж стара, як світ. Єгиптяни називали всі інші народи просто "мертвими". Ідея піти і вбити, пограбувати, зґвалтувати і з'їсти свого сусіда взагалі старша, ніж наш біологічний вид. Як і ідея про те, що золоте століття нашої цивілізації залишилося позаду, а все нове лише руйнує єдність держави, теж була відома ще в Стародавньому Єгипті.
Так само, як рішення повернути цей золотий вік силою, підкоривши народи навколо. Особливо, коли на чолі державного утворення стоїть майже 70-річний правитель, який розпад СРСР зустрів у 40-річному віці. Для його млявого тіла та розуму це – останній шанс потрапити на скрижалі історії.
Світ змінюється, але не Росія
Ми, люди, удосконалюємо матеріальну культуру, створюємо нові умови, світи та реальності, до яких потім адаптуємось. І в процесі адаптації ми змінюємо свою соціальну поведінку, змінюємо свої традиції, свою мораль, цінності, ставлення до інших людей.
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Але їхня слабкість у тому, що вони взагалі не розуміють, як працює сучасний світ. "А що такого? Ми ж імперія, всі імперії так роблять". Вони просто не розуміють, що на земній кулі вже майже не залишилося імперій, і що, діючи по-імперськи, ти просто налаштуєш проти себе решту світу.
Вони не розуміють, як працює демократія, адже серйозно думають, що на Заході вибори теж підтасовують. Вони не розуміють, як працює незалежна преса, і живуть у світі, в якому всі брешуть.
Вони не розуміють, як у сучасному світі працює економіка чи наука. Вони думають, що можна просто наказати виробляти мікропроцесори – і їх одразу виготовлять на замовлення вождя. До них досі не дійшло, що майже всі люди у світі мають інтернет, і пропагандою можна обдурити лише своїх неосвічених йолопів.
Для всього світу їхня пропаганда виглядає просто як шизофренія. І вони неодмінно програють, бо не здатні створити чи запропонувати нічого нового.
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