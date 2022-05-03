Кати, гірші за звірів

Соромлюся запитати: а ті, кого ви, мерзотники, вбивали в потилицю в Бучі та Ірпені, – вони чинили опір?

Важливе Росія остаточно втратила моральне право святкувати День Перемоги

А дитина, яку ґвалтував ваш гвардієць, – вона чинила опір? А жінки? А дівчатка, яких ви, покидьки-визволителі, пускали по колу? Вони капітулювали чи чинили опір? А замінована, примотана до трупа матері дитина? Ви – не звірі. Звірі так не поводяться.

Око за око, зуб за зуб

Зрозуміло, що на ваші слова не треба звертати уваги. Росіянин бреше, якщо в нього відкритий рот – це вже стало спільним місцем для всіх у світовій дипломатії.

З вами не може бути договорів – ви все одно їх порушите. Не може бути перемир'я, зелених коридорів, припинення вогню. Будь-яку паузу у війні з вами потрібно використовувати лише для того, щоб прицілитися. Інакше – смерть.

Не пропустіть Росіяни, у вашу труну вже заходить цвяшок

І ми дуже добре запам'ятали, що означає не чинити опір. І не сподівайтесь. Ми утилізуватимемо вас до останнього росіянина на нашій землі. А потім подивимося, як складеться ситуація… Світ влаштований так, що зло має повернутись до того, хто його коїв. Око за око. Зуб за зуб.

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