Кати, гірші за звірів
Соромлюся запитати: а ті, кого ви, мерзотники, вбивали в потилицю в Бучі та Ірпені, – вони чинили опір?
Важливе Росія остаточно втратила моральне право святкувати День Перемоги
Око за око, зуб за зуб
Зрозуміло, що на ваші слова не треба звертати уваги. Росіянин бреше, якщо в нього відкритий рот – це вже стало спільним місцем для всіх у світовій дипломатії.
З вами не може бути договорів – ви все одно їх порушите. Не може бути перемир'я, зелених коридорів, припинення вогню. Будь-яку паузу у війні з вами потрібно використовувати лише для того, щоб прицілитися. Інакше – смерть.
Не пропустіть Росіяни, у вашу труну вже заходить цвяшок
І ми дуже добре запам'ятали, що означає не чинити опір. І не сподівайтесь. Ми утилізуватимемо вас до останнього росіянина на нашій землі. А потім подивимося, як складеться ситуація… Світ влаштований так, що зло має повернутись до того, хто його коїв. Око за око. Зуб за зуб.
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