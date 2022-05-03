Палачи, хуже зверей

Стесняюсь спросить: а те, кого вы, мерзавцы, убивали в затылок в Буче и Ирпене – они сопротивлялись?

Важное Россия окончательно потеряла моральное право праздновать День Победы

А ребенок, которого насиловал ваш гвардиец, – он сопротивлялся? А женщины? А девочки, которых вы, отбросы-освободители, пускали по кругу? Они капитулировали или сопротивлялись? А заминированный, примотанный к трупу матери ребенок? Вы – не звери. Звери так не ведут себя.

Глаз за глаз, зуб за зуб

Понятно, что на ваши слова не следует обращать внимания. Россиянин лжет, если у него открыт рот – это уже стало общим местом для всех в мировой дипломатии.

С вами не может быть договоров – вы все равно нарушите их. Не может быть перемирия, зеленых коридоров, прекращения огня. Любую паузу в войне с вами нужно использовать только для того, чтобы прицелиться. Иначе – смерть.

Не пропустите Россияне, в ваш гроб уже заходит гвоздь

И мы очень хорошо запомнили, что значит не сопротивляться. И не надейтесь. Мы будем утилизировать вас до последнего россиянина на нашей земле. А потом посмотрим, как сложится ситуация… Мир устроен так, что зло должно вернуться к тому, кто его совершал. Глаз за глаз. Зуб за зуб.

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