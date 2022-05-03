День шизофрении

Это шизофрения, охватывающая сегодняшнюю Россию. Она пытается навесить ярлыки "нацизма" на всех, кому не нравится российский режим.

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9 мая этот "шабаш" гарантированно пробьет очередное дно.

День Европы

А нам следует сделать 9 мая Днем Европы. Как и во всех европейских странах.

А для нас еще накануне получение статуса кандидата в Евросоюз. Победу праздновать 8 мая, также как во всех европейских странах.

Зачем нам оставлять это советщину? Тем более, российский режим окончательно потерял моральное право праздновать этот день.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: