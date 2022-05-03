День шизофренії

Це шизофренія, яка охоплює сьогоднішню Росію. Вона намагається навісити ярлики "нацизму" на всіх, кому не подобається російський режим.

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9 травня цей "шабаш" гарантовано проб'є чергове дно.

День Європи

А нам потрібно зробити 9 травня Днем Європи. Як у всіх європейських країнах.

А для нас ще й напередодні отриманням статусу кандидата в Євросоюз. Перемогу святкувати 8 травня, також, як у всіх європейських країнах.

Для чого нам залишати цю радянщину? Тим більше російський режим остаточно втратив моральне право святкувати цей день.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: