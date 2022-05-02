Проте найкращим рішенням було б, якби і Шольц, і Еммануель Макрон разом здійснили спільну поїздку в українську державу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Андреас Умланд – аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.

До теми "На двох стільцях не всидить": чому візит глави опозиції Німеччини є проблемою для Шольца

Шольц і Макрон є лідерами, тому це мало б значення, – Умланд

Аналітик наголосив на тому, що візити німецьких чиновників у воєнну Україну мають значення. Зокрема, важливим є і поїздка Фрідріха Мерца – представника німецької опозиції та голови консервативного Християнсько-демократичного союзу.

Річ у тім, що ХДС є однією з важливих партій Німеччини, якою багато років керувала Ангела Меркель. Саме тому візит Мерца важливий, як і Бербок, хоч поки і не мовиться про конкретний візит німецького канцлера.

Я думаю, і Шольц приїде. Я надіюсь, що оберуть такий формат, щоб і Шольц, і Макрон приїхали разом,

– вважає Умланд.

Він зауважив, що спільні відвідини будуть більше символічними, тому що всередині Євросоюзу є розуміння того, що тандем Франції й Німеччини є провідними. "Вони (Шольц і Макрон – 24 канал) є лідерами. Якби вони разом приїхали, то це мало б найбільше значення", – відзначив аналітик.

До речі. У квітні розгорівся скандал через можливі відвідини України президента Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що у Києві його вважають небажаним гостем. За даними видання Bild, його візит відхилив Володимир Зеленський через зв'язки з Росією.

Можливий візит Шольца та Макрона: що варто знати

Сам Шольц поки не збирається їхати в українську державу. Від нього не було чутно конкретних заяв на цю тему, хоч посол України у Німеччині і запрошував канцлера в Київ.

Політологи вважають, що найближчим часом Шольца не варто очікувати в Україні. Мовляв, якщо він таки погодиться, це покаже опонентам всередині його політсили, що він "прогнувся".

Щодо того, чи Макрон відвідає Україну найближчим часом певні політологи не мають конкретної відповіді. Нібито зараз його може більше турбувати внутрішня політика Франції.

Раніше французький президент уже називав умову, за якої готовий приїхати до української столиці. Мовиться про те, щоб із візиту була користь і конкретний результат.

Дізнайтесь – Німеччині запропонували теж ухвалити ленд-ліз для України: деталі у відео