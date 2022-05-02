Проте найкращим рішенням було б, якби і Шольц, і Еммануель Макрон разом здійснили спільну поїздку в українську державу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Андреас Умланд – аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.
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Шольц і Макрон є лідерами, тому це мало б значення, – Умланд
Аналітик наголосив на тому, що візити німецьких чиновників у воєнну Україну мають значення. Зокрема, важливим є і поїздка Фрідріха Мерца – представника німецької опозиції та голови консервативного Християнсько-демократичного союзу.
Річ у тім, що ХДС є однією з важливих партій Німеччини, якою багато років керувала Ангела Меркель. Саме тому візит Мерца важливий, як і Бербок, хоч поки і не мовиться про конкретний візит німецького канцлера.
Я думаю, і Шольц приїде. Я надіюсь, що оберуть такий формат, щоб і Шольц, і Макрон приїхали разом,
– вважає Умланд.
Він зауважив, що спільні відвідини будуть більше символічними, тому що всередині Євросоюзу є розуміння того, що тандем Франції й Німеччини є провідними. "Вони (Шольц і Макрон – 24 канал) є лідерами. Якби вони разом приїхали, то це мало б найбільше значення", – відзначив аналітик.
Можливий візит Шольца та Макрона: що варто знати
- Сам Шольц поки не збирається їхати в українську державу. Від нього не було чутно конкретних заяв на цю тему, хоч посол України у Німеччині і запрошував канцлера в Київ.
- Політологи вважають, що найближчим часом Шольца не варто очікувати в Україні. Мовляв, якщо він таки погодиться, це покаже опонентам всередині його політсили, що він "прогнувся".
- Щодо того, чи Макрон відвідає Україну найближчим часом певні політологи не мають конкретної відповіді. Нібито зараз його може більше турбувати внутрішня політика Франції.
- Раніше французький президент уже називав умову, за якої готовий приїхати до української столиці. Мовиться про те, щоб із візиту була користь і конкретний результат.
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