Він наразі перебуває фактично під тиском Бундестагу. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Німеччина не зможе ігнорувати вбивства

За його словами, зрозуміло, що в Німеччини історично склались дуже тісні відносини з Росією – і політичні, і економічні.

Можливо, їм би не дуже хотілося вводити санкції. Можливо, (хотілося – 24 канал) щоб іншими санкційними руками розв'язували питання,

– наголосив Тизенгаузен.

Однак, як зауважив експерт, Німеччині не вдасться ігнорувати вбивства, війну, як це робили попередні канцлери.

Візит Мерца – проблема для Шольца

Тизенгаузен вважає, що візит глави німецької опозиції для Шольца – це проблема. Оскільки вона вже відбулася, канцлер повинен її розв'язувати. Відтак тиск всередині Бундестагу тільки наростатиме.

"Це – дуже позитивний сигнал. Думаю, що це сигнал, який вкотре покаже Шольцу, що не вдасться тобі сидіти на двох стільцях – намагатись купувати, продавати російські газ і нафту", – пояснив експерт.

Що відомо про візити політиків Німеччини в Україну

За інформацією видання Bild, лідер Християнсько-демократичного союзу вирушить до Києва вже в понеділок, 2 травня.

Очільник опозиції буде одним із перших німецьких політиків, який відвідає Україну за час повномасштабного вторгнення Росії.

Наша держава запрошувала з візитом Олафа Шольца. Однак він поки не погодився. Політологи вважають, що найближчим часом канцлера в Україні не треба очікувати.

Всередині квітня Львів відвідали 3 очільники профільних комітетів Німеччини – Антон Гофрейтер, Марі-Агнес Штрак-Ціммерман і Міхаель Рот.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нібито хотів поїхати в Україну, однак заявив, що тут вважають його візит небажаним.

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