Он находится фактически под давлением Бундестага. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен .

Обратите внимание Продолжим этот курс, – Шольц о решении Бундестага поставлять оружие Украине

Германия не сможет игнорировать убийства

По его словам, понятно, что у Германии сложились очень тесные отношения с Россией – и политические, и экономические.

Возможно, им бы не очень хотелось вводить санкции. Возможно, (хотелось – 24 канал) чтобы другими санкционными руками решали вопросы,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Однако, как заметил эксперт, Германии не удастся игнорировать убийства, войну, как это делали предыдущие канцлеры.

Визит Мерца – проблема для Шольца

Тизенгаузен считает, что визит главы германской оппозиции для Шольца – это проблема. Поскольку она уже состоялась, канцлер должен ее решать. Следовательно, давление внутри Бундестага только будет нарастать.

"Это – очень положительный сигнал. Думаю, что это сигнал, который еще раз покажет Шольцу, что не удастся тебе сидеть на двух стульях – пытаться покупать, продавать российские газ и нефть", – объяснил эксперт.

Что известно о визитах политиков Германии в Украину

По информации издания Bild, лидер Христианско-демократического союза отправится в Киев уже в понедельник, 2 мая.

Глава оппозиции будет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину за время полномасштабного вторжения России.

Наше государство приглашало с визитом Олафа Шольца. Однако он пока не согласился. Политологи считают, что в ближайшее время канцлера в Украине не следует ожидать.

В середине апреля Львов посетили 3 руководителя профильных комитетов Германии – Антон Хофрейтер, Мари-Агнесс Штрак-Циммерман и Михаэль Рот.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы хотел поехать в Украину, однако заявил, что здесь считают его визит нежелательным.

Тизенгаузен рассказал о давлении на Шольца в Бундестаге: смотрите видео