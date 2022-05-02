Однако лучшим решением было бы, если бы и Шольц, и Эммануэль Макрон вместе совершили совместную поездку в украинское государство. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы.

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Шольц и Макрон являются лидерами, поэтому это имело бы значение – Умланд

Аналитик отметил, что визиты немецких чиновников в военную Украину имеют значение. В частности, важна и поездка Фридриха Мерца – представителя немецкой оппозиции и главы консервативного Христианско-демократического союза.

Дело в том, что ХДС является одной из важных партий Германии, которой многие годы руководила Ангела Меркель. Поэтому визит Мерца важен, как и Бербок, хотя пока и не говорится о конкретном визите немецкого канцлера.

Я думаю, и Шольц приедет. Я надеюсь, что выберут такой формат, чтобы и Шольц, и Макрон приехали вместе,

– считает Умланд.

Он отметил, что совместное посещение будет более символическим, потому что внутри Евросоюза есть понимание того, что тандем Франции и Германии является ведущим. "Они (Шольц и Макрон – 24 канал) являются лидерами. Если бы они вместе приехали, это имело бы наибольшее значение", – отметил аналитик.

Кстати говоря. В апреле разгорелся скандал из-за возможного посещения Украины президента Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Киеве его считают нежелательным гостем. По данным издания Bild, его визит отклонил Владимир Зеленский из-за связей с Россией.

Возможный визит Шольца и Макрона: что следует знать

Сам Шольц пока не собирается приезжать в украинское государство. От него не было слышно конкретных заявлений по этой теме, хотя посол Украины в Германии и приглашал канцлера в Киев.

Политологи считают, что в ближайшее время Шольца не стоит ожидать в Украине. Мол, если он таки согласится, это покажет оппонентам внутри его политсилы, что он "прогнулся".

Относительно того, посетит ли Макрон Украину в ближайшее время, определенные политологи не имеют конкретного ответа. Вроде бы сейчас его может больше беспокоить внутренняя политика Франции.

Ранее французский президент уже называл условие, при котором готов приехать в украинскую столицу. Речь идет о том, чтобы от визита была польза и конкретный результат.

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