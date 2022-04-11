Он хочет приехать, чтобы достичь конкретного результата в вопросе установления мира.

Читайте также Макрон не может позволить себе сильнее поддерживать Украину, – эксперт

Я готов поехать в Киев, если будет полезно. Я не сделаю этого только для того, чтобы посетить посольство,

– заявил он.

Эммануэль Макрон не исключает, что в ближайшее время поедет в Украину. Но его поездка будет только при условии, если визит приведет к результатам в этом процессе.

Он также добавил, что хотел бы, что визит помог наладить диалог между президентами Украины и России.

Заметьте – Макрон отреагировал на жестокий удар по вокзалу Краматорска: смотрите видео