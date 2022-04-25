Об этом рассказал кандидат политических наук Максим Соколов в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас Макрону нужно сформировать новое правительство, сделать некоторые кадровые перестановки, потому что не все реформы работают, а граждане недовольны уровнем своей жизни.

Учитывая это, пока трудно сказать, посетит ли Макрон Украину в ближайшее время, ведь его больше будет беспокоить внутренняя политика Франции.

Может, со временем он это сделает. Впрочем, как сказал представитель Офиса Президента, нам не нужны визиты в Киев просто ради селфи. Надо везти "подарки", а это тяжелое оружие. Максим Соколов Кандидат политических наук

Напомним, что во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам, победу одержал Макрон, набрав 58,55% (18 779 809 голосов). Результат Ле Пен – 41,45% или 13 297 728 голосов.

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