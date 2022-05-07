Во время первой речи касательно нового пятилетнего срока политик заявил, что в его планы входит руководство государством "новым методом", "планируя, реформируя и объединяя" французов.

Читайте также Франция увеличит общую помощь Украине до 2 миллиардов долларов

Нужно без устали действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией, и построить наши французские и европейские ответы на вызовы нашего века,

– сказал Эммануэль Макрон.

Он пообещал поставить экологию и независимость страны в центре внимания следующих 5 лет правления.

Макрон упомянул об Украине

Французский президент в своей инаугурационной речи также упомянул войну России против Украины.

Эммануэль Макрон призвал прибегнуть ко всем необходимым действиям, которые позволят избежать эскалации. Кроме этого, подчеркнул необходимость помочь демократии выиграть и построить новый мир в Европе.

Обратите внимание! Политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала выразил мнение, что Эммануэль Макрон теперь станет еще больше проукраинским и помогает нам в войне с Россией.

Макрон выиграл выборы во Франции

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус рассказал, что на 48 участках наблюдатели обнаружили нарушения, поэтому 20 594 голосов было отменено. Это примерно 0,06% общего количества.

В общей сложности на выборы зарегистрировалось 48 752 339 французов.

На участки для того, чтобы совершить волеизъявление, пришли 35 096 478 граждан.

Пустыми были 2 333 904 бюллетеня.

За Эммануэля Макрона проголосовали 18 768 639 французов (58,55%), а Марин Ле Пен получила 13 288 686 голосов (41,45%).

Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство поданных голосов, Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Франции,

– добавил Лоран Фабиус.

К слову, победа Эммануэля Макрона ознаменовала первые выборы во Франции с 2002 года, когда действующий президент был переизбран на второй срок.

Интересно – Зеленский обратился к парламенту Франции: смотрите видео