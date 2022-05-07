Під час першої промови за новий п'ятирічний термін політик заявив, що у його плани входить керівництво державою "новим методом", "плануючи, реформуючи та об'єднуючи" французів.

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Потрібно невтомно діяти, щоб Франція стала більш незалежною нацією, і побудувати наші французькі та європейські відповіді на виклики нашого століття,

– сказав Еммануель Макрон.

Він пообіцяв поставити екологію і незалежність країни в центр уваги наступних 5 років правління.

Макрон згадав про Україну

Французький президент у своїй інавгураційній промові також згадав про війну Росії проти України.

Еммануель Макрон закликав вдатися до всіх необхідних дій, які дозволять уникнути ескалації. Окрім цього, наголосив на необхідності допомогти демократії виграти та побудувати новий мир в Європі.

Зверніть увагу! Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу висловив думку, що Еммануель Макрон тепер стане ще більше проукраїнським та допомагатиме нам у війні з Росією.

Макрон виграв вибори у Франції

Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус розповів, що на 48 дільницях спостерігачі виявили порушення, тому 20 594 голосів було скасовано. Це приблизно 0,06% від загальної кількості.

Загалом на вибори зареєструвалося 48 752 339 французів.

На дільниці для того, щоб зробити волевиявлення прийшли 35 096 478 громадян.

Пустими були 2 333 904 бюлетені.

За Еммануеля Макрона проголосували 18 768 639 французів (58,55%), а Марін Ле Пен отримала 13 288 686 голосів (41,45%).

Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість поданих голосів, Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Франції,

– додав Лоран Фабіус.

До слова, перемога Еммануеля Макрона ознаменувала перші вибори у Франції з 2002 року, коли чинного президента переобрали на другий термін.

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