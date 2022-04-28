Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу.

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За його словами, для України це вигідна позиція (президентство Макрона – 24 канал), бо прихід Ле Пен означав би великий "відкат назад" у відносинах з Францією.

Важливо те, що Європа сьогодні демонструє підтримку України. Тому є очікування, що Макрон стане тим європейським лідером, якого сьогодні не вистачає,

– заявив Давидюк.

Політолог додав, що у Франції була тотальна перемога Еммануеля Макрона – близько 10 – 15%.

До слова, політик та екснардеп Андрій Шкіль вважає, що згодом позиція Макрона щодо війни Росії з Україною стане чіткішою. За його словами, після перемоги той може стати "сильнішим гравцем" у питанні протистояння Європи з Росією.

Як пройшли вибори у Франції: коротко

На вибори зареєструвалося 48,7 мільйона французів. На дільницях проголосували 35 мільйонів громадян. За Макрона проголосували понад 18,7 мільйона французів (58,55%), а Ле Пен отримала 13,3 мільйона голосів (41,45%).

(58,55%), а Ле Пен отримала 13,3 мільйона голосів (41,45%). Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість поданих голосів, Конституційна рада 27 квітня проголосила його обраним президентом Франції. Другий термін президентства Макрона розпочнеться з опівночі 14 травня 2022 року.

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