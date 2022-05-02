Именно поэтому глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала к поставке Украине тяжелого вооружения. Таким образом, она показала, что поддерживает соответствующее решение федерального правительства.

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Мы также несем ответственность за бездействие. Если бы мы сейчас приняли решение, что больше не будем поставлять ни оружие, ни тяжелое вооружение, то мы отдали бы больше территории Украины в руки главы России,

– сказала Бербок.

Также она отметила, что если бы Германия и все остальные просто ничего не сделали, то страдания украинцев были бы гораздо сильнее.

Оправдание Бербок

По словам главы немецкого МИД, страна действительно должна отправлять Украине тяжелое оружие для борьбы с российскими оккупантами.

Если этого не произойдет по каким-либо причинам, то такое бездействие Германии может иметь в дальнейшем тяжелые последствия.

В то же время, Анналена Бербок нашла оправдание тому, что сначала позиция Германии в этом вопросе не была четкой. По ее словам, страна все-таки некоторые шаги уже предприняла, чтобы противостоять агрессии страны-оккупанта России.

Коротко об оружии Германии для Украины

Сначала позиция Германии по поставкам оружия в Украину была категоричной. Но она якобы согласилась на это после событий в Буче. В то же время, есть противоречия из-за канцлера Олафа Шольца. К примеру, он до сих пор не собирается поставлять нам танки Leopard, о которых просит Киев.

Украина говорит, что ей нужно от Германии больше оружия. Посол Андрей Мельник призвал Бундестаг принять закон о ленд-лизе, как это сделали США. Он предусматривает безграничную поставку оружия любых объемов и типов. Процедура упрощена. Оружие Украина может получать бесплатно или на выгодных для нас условиях.

Также Германия, кроме оружия, является двигателем санкций против России. Речь идет о самых болезненных – эмбарго на газ и нефть. В Германии уже заявили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях ни сейчас, ни в будущем.

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