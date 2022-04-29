С июня выплаты составят 450 евро

Это предусмотрено правительственным законопроектом, который вскоре рассмотрит Бундестаг. В частности, с 1 июня украинские беженцы будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка помощи для взрослого составляет 449 евро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

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До сих пор беженцы из Украины получали социальную помощь на основании закона об искателях убежища, которая предусматривала выплату на сумму около 300 евро в месяц для взрослого человека и чуть меньше для несовершеннолетних детей.

Как известно, на социальную защиту украинских беженцев правительство выделило 2 миллиарда евро.

Украинцы должны обратиться в Jobcenter

С 1 июня украинские беженцы, которые получили вид на жительство в соответствии с §24, будут получать помощь не в ведомствах по вопросам социальной защиты городских администраций или общин, а от центров занятости – Jobcenter,

– говорится в сообщении.

Именно в Jobcenter надо будет регистрироваться украинцам, как соискателям работы, чтобы получать выплаты.

Примечание! Будут ли социальные ведомства общин, которые на первом этапе оказывали соцвыплаты украинским беженцам, передавать данные украинцев в Jobcenter, всем ли надо будет подавать до 1 июня заявления в Jobcenter, пока неизвестно.

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То есть, украинцы в вопросе социальных гарантий будут приравнены к людям, которые имеют постоянный вид на жительство в Германии, и к лицам, которые получили политическое убежище в стране.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующий статус, который беженцы из разных уголков мира получают в индивидуальном порядке после многомесячного рассмотрения заявления на убежище, украинцы получают автоматически, в течение нескольких недель.

Спасаясь от войны, из Украины выехали более 5 миллионов человек

По данным агентства ООН по делам беженцев, за два месяца полномасштабного вторжения России на территорию Украины беженцами стали 5 186 744 человека . Больше всего людей выехало в соседнюю Польшу – 2,9 миллиона.

. Больше всего людей выехало в соседнюю Польшу – 2,9 миллиона. Более 5 миллионов украинцев из-за войны были вынуждены искать убежища в других странах. Почти половина из них хочет вернуться домой, но больше тех, кто не спешит ехать обратно в Украину.

К слову, еще в начале полномасштабного вторжения в Германии заявили, что ожидают 8 миллионов украинских беженцев в Евросоюзе.

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