З червня виплати становитимуть 450 євро

Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг. Зокрема, з 1 червня українські біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

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Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка передбачала виплату на суму близько 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Як відомо, на соціальний захист українських біженців уряд виділив 2 мільярди євро.

Українці мають звернутись до Jobcenter

З 1 червня українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть допомогу не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості – Jobcenter,
– йдеться у повідомленні.

Саме у Jobcenter треба буде реєструватися українцям, як пошукачам роботи, аби отримувати виплати.

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Тобто, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні.

У відомстві наголосити, що відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом кількох тижнів.

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