З червня виплати становитимуть 450 євро

Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг. Зокрема, з 1 червня українські біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

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Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка передбачала виплату на суму близько 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Як відомо, на соціальний захист українських біженців уряд виділив 2 мільярди євро.

Українці мають звернутись до Jobcenter

З 1 червня українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть допомогу не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості – Jobcenter,

– йдеться у повідомленні.

Саме у Jobcenter треба буде реєструватися українцям, як пошукачам роботи, аби отримувати виплати.

Примітка! Чи будуть соціальні відомства громад, які на першому етапі надавали соцвиплати українським біженцям, передавати дані українців до Jobcenter, чи всім треба буде подавати до 1 червня заяви до Jobcenter, поки невідомо.

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Тобто, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні.

У відомстві наголосити, що відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом кількох тижнів.

Рятуючись від війни з України виїхали понад 5 мільйонів людей

За даними агентства ООН у справах біженців, за два місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України біженцями стали 5 186 744 особи . Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона.

. Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона. Понад 5 мільйонів українців через війну були змушені шукати прихистку в інших країнах. Майже половина з них хоче повернутися додому, але більше тих, хто не поспішає їхати назад в Україну.

До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення у Німеччині заявили, що очікують на 8 мільйонів українських біженців у Євросоюзі.

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