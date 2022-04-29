З червня виплати становитимуть 450 євро
Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг. Зокрема, з 1 червня українські біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).
Увага Небезпека не минула: жінок із дітьми та літніх людей просять ще не повертатися до Києва
Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка передбачала виплату на суму близько 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.
Як відомо, на соціальний захист українських біженців уряд виділив 2 мільярди євро.
Українці мають звернутись до Jobcenter
З 1 червня українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть допомогу не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості – Jobcenter,
– йдеться у повідомленні.
Саме у Jobcenter треба буде реєструватися українцям, як пошукачам роботи, аби отримувати виплати.
Близько двох тисяч євро на матір і двох дітей
Тобто, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні.
У відомстві наголосити, що відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом кількох тижнів.
Рятуючись від війни з України виїхали понад 5 мільйонів людей
- За даними агентства ООН у справах біженців, за два місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України біженцями стали 5 186 744 особи. Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона.
- Понад 5 мільйонів українців через війну були змушені шукати прихистку в інших країнах. Майже половина з них хоче повернутися додому, але більше тих, хто не поспішає їхати назад в Україну.
- До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення у Німеччині заявили, що очікують на 8 мільйонів українських біженців у Євросоюзі.
Варте уваги – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: дивіться відео