З таким закликом до студентів, літніх людей та жінок із дітьми звернувся Олександр Павлюк. Голова ОВА зауважив, що безпосередньої загрози захоплення Києва зараз немає.

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Є велика загроза ракетних ударів, – Павлюк

Утім, загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням,

– пояснив Павлюк.

Він нагадав, що напередодні від ракетного обстрілу постраждала багатоповерхівка. Близько 10 осіб отримали поранення, а також одна людина загинула. Частково вибух зруйнував перший та другий поверхи.

Про постійні обстріли столиці говорять російські пропагандисти

Павлюк зазначив: Росія може лише посилити ракетні удари через численні пожежі на власній території. Там горять нафтобази та вибухають склади з боєприпасами.

Коротко про ракетний обстріл багатоповерхівки у Києві:

Ввечері 28 квітня вороги обстріляли ракетами українську столицю. У Шевченківському районі Києва – два влучання.

Одне з них – у перші поверхи багатоповерхівки. Постраждали 10 осіб, з них 4 – у лікарні.

Вранці рятувальники виявили під завалами тіло загиблого.

У цей час у Києві перебували генсек НАТО Антоніу Гутерреш та прем'єр Болгарії Кирил Петков.

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